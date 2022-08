USA: Donald Trumps Kritikerin Liz Cheney verliert bei Vorwahlen

Tochter des Ex-Vizepräsidenten Trump-Kritikerin Liz Cheney unterliegt bei Vorwahlen in Wyoming Von afp Aktualisiert am 17.08.2022 - 08:40 Uhr Lesedauer: 2 Min. Liz Cheney bei einer Rede (Archivbild): Die Kritikerin Trumps hat bei den Vorwahlen der republikanischen Partei verloren. Sie dürfte damit ihren Sitz im Repräsentantenhaus verlieren. (Quelle: IMAGO/Pat Benic)

Liz Cheney hat bei den Vorwahlen der Republikaner verloren. Die Trump-Kritikerin wird wohl ihren Sitz im Repräsentantenhaus abgeben müssen.

Die als scharfe Kritikerin von Ex-US-Präsident Donald Trump bekannte konservative Abgeordnete Liz Cheney ist bei Vorwahlen ihrer Partei im Bundesstaat Wyoming ihrer Herausforderin unterlegen.

Die prominenteste innerparteiliche Gegnerin des früheren US-Präsidenten Donald Trump, Liz Cheney, wird dem Repräsentantenhaus nach Berechnungen der US-Nachrichtenagentur AP von Januar an nicht mehr angehören. Die Republikanerin verlor die Vorwahlen in ihrem Heimat-Bundesstaat Wyoming gegen ihre parteiinterne Kontrahentin Harriet Hageman, wie die AP am Dienstagabend (Ortszeit) meldete. Hageman wird damit in dem Wahlkreis in Wyoming bei den Kongresswahlen im November für die Republikaner antreten. Cheneys Niederlage war erwartet worden. Trump hatte Hageman unterstützt und für die Abwahl Cheneys geworben.

Cheney ist Vizevorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Unterstützer Trumps wollten an diesem Tag nach einer aufrührerischen Rede des damaligen Präsidenten verhindern, dass der Kongress offiziell den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Wahl vom November 2020 erklärt. Cheney (56) sagte dem Sender CNN kürzlich, Trump habe sich "der schwersten Pflichtverletzung eines Präsidenten in der Geschichte unseres Landes" schuldig gemacht. Trump hält bis heute an der längst widerlegten Behauptung fest, er sei durch Betrug um den Sieg gebracht worden. Hageman behauptet ebenfalls, es habe Wahlbetrug gegeben.

Cheney stimmt für Amtsenthebungsverfahren