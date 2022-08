Liz Cheney abgewählt: Donald Trump triumphiert

Die Wähler straften sie ab

Immer wieder hat die Tochter von Ex-Vizepräsident Dick Cheney in öffentlichen Anhörungen davor gewarnt, dass die Demokratie in den USA in Gefahr sei. Immer wieder hat sie sich mit ernster Miene an die Menschen im Land gewandt und die Machenschaften Trumps und seiner Vertrauten angeprangert. All das hat ihr in ihrem Wahlkreis Wyoming – in dem Trump bei der Wahl 2020 auf 70 Prozent der Stimmen kam – nichts genützt. Im Gegenteil.