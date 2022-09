Erfolg für Donald Trump: Gericht ordnet unabhängige Prüfung an

Aktualisiert am 06.09.2022 - 07:59 Uhr

Aktualisiert am 06.09.2022 - 07:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kleiner Erfolg für den Ex-Präsidenten: Die FBI-Durchsuchung von Trumps Villa wird untersucht. Das hat nun ein Gericht in Florida entschieden.

In den Ermittlungen zu seinem Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen hat der frühere US-Präsident Donald Trump einen Erfolg erzielt. Ein Gericht im US-Bundesstaat Florida gab am Montag seinem Antrag statt, die in seinem Anwesen Mar-a-Lago vom FBI beschlagnahmten von einem Sonderbeauftragten überprüfen zu lassen – und die Sichtung der Unterlagen durch die Behörden bis dahin zu stoppen.