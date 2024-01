Eine Jury in New York hat sich im Verleumdungsprozess gegen Donald Trump auf ein Urteil geeinigt. Er soll 83 Millionen US-Dollar (76,5 Millionen Euro) zahlen.

Der Jury zufolge solle Trump Caroll 11 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen, um eine Kampagne zu finanzieren, die ihren Ruf wiederherstellen soll. 7,3 Millionen Dollar habe er ihr für "emotionalen Missbrauch" zu bezahlen, den er ihr mit öffentlichen Aussagen in 2019 zugefügt habe. Weitere 65 Millionen Dollar habe er als Strafzuschläge zu bezahlen, weil er seine Aussagen in boshafter Absicht getätigt habe.

Trump will Berufung einlegen

Vor dem Gerichtsgebäude wies die Trump-Anwältin Alina Habba die, wie sie es nannte, "lächerliche Entscheidung der Jury" zurück. Habba kritisierte auch den Richter und behauptete, ihr sei keine Verteidigung vor den Geschworenen erlaubt worden. Sie kündigte an, umgehend in Berufung zu gehen.

Zum Abschluss des ersten Verfahrens hatte es im Mai eine New Yorker Geschworenenjury als erwiesen angesehen, dass Trump Carroll 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Die Geschworenen hatten der Schriftstellerin daraufhin eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Dollar (etwa 4,65 Millionen Euro) zugesprochen.