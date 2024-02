In Texas ist im Mittwoch ein 50-jähriger Mann hingerichtet worden, der wegen Mordes an seinem Cousin und dessen Verlobter verurteilt worden war. Ivan Cantu wurde mit einer Giftspritze hingerichtet, teilte die texanische Gefängnisbehörde laut US-Medien mit. Der Vorgang habe insgesamt 21 Minuten gedauert, Cantu starb um 18.47 Uhr Ortszeit.

In seinen letzten Worten hatte er darauf bestanden, an dem Mord nicht beteiligt gewesen und unschuldig zu sein. Cantu hatte sich in einem Brief auch an die Familien der Opfer gewendet.