Peinliches Sicherheitsleck in den Reihen der US-Armee. Ein Offizier im Ruhestand muss unangenehme Fragen beantworten, weil er geheime Informationen über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine preisgegeben hat – auf einer Dating-App.

Beim Online-Dating auf einer ausländischen Plattform sei der frühere Oberstleutnant mit einer ungenannten Person in Kontakt getreten, die sich als eine in der Ukraine lebende Frau vorgestellt habe. Mit ihr habe der 63-Jährige per E-Mail und auf einer Chatplattform über den Ukraine-Krieg gesprochen und dabei sensible Informationen etwa über militärische Ziele weitergegeben, hieß es in Medienberichten.