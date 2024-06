In einem TV-Interview bei ABC News wurde Joe Biden gefragt, ob er das Ergebnis des Prozesses im Bundesstaat Delaware akzeptieren würde. Er antwortete knapp mit "Ja". Der Moderator hakte nach, ob Biden auch eine Begnadigung ausschließe. Dies bejahte der Präsident ebenfalls. Das Interview wurde in der Normandie beim Gedenktag des D-Day aufgezeichnet und am Donnerstagabend ausgestrahlt.