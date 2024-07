Videotranskript lesen

“Fast gar keine Haare mehr und plötzlich: Haare”



“Diese weiße Linie, spricht so was von für ein Facelift”

Joe Biden ist mit seinen 81 Jahren der älteste US-Präsident der Geschichte.

Über seinen geistigen Zustand wird aufgrund gehäufter Aussetzer derzeit viel diskutiert, aber auch über sein Aussehen.

Schönheitschirurgen in den USA vermuten, dass Biden volle 100.000 Euro für Schönheitsoperationen ausgegeben habe.

“Bei Joe Biden ist es am Offensichtlichsten”

Aber auch bei Donald Trump wird diskutiert:

Unter anderem nach diesem Post bei Twitter (heute X) aus dem Jahr 2021.

Trump sieht plötzlich jünger und frischer aus.

Was ist dran?

Das haben wir Dr. Mark Wolter gefragt.

Er ist Schönheitschirurg in Berlin und Zürich.

Er hat sich Bilder von Joe Biden sowie von Donald Trump angesehen und analysiert.

Dr. Mark Walter

Schönheitschirurg in Berlin und Zürich:

“Natürlich sehe ich Unterschiede in der Zeit. Logischerweise in 45 Jahren.

Aber ich sehe nicht, dass da irgendwas operiert ist. Und ich habe es mir wirklich genau angeschaut, weil man würde es bei ihm ja durchaus vermuten können, dass er vom Typ her so ist, dass er das macht. Ob es ihm egal ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber gemacht, ist sicherlich kein Facelift. Narben beim Facelift wären entweder hier vorn oder direkt hier am Ohr.”



“Da hat er ein bisschen Tränensäcke, aber nicht viel mehr Schlupflid als vorher. Das heißt nicht auszuschließen, dass das gemacht wurde. Ich sehe hier an den Stellen, wo man das sehen würde, keine Narbe. Allerdings muss man sagen, bei Oberlidern, dann ist das schwierig zu sagen.



“Und mehr nicht. Hier hat er die Zornesfalte. Ich glaube nicht mal Botox. Aber wie gesagt, die Schlupflieder hier.

Dass hier ein Abstand ist und auf dem Bild davor keiner, was bestimmt zehn oder 15 Jahre früher war. Aber ich würde denken, wahrscheinlich ist das gemacht. Tränensäcke denke ich nicht, weil die hat er einfach noch und auch kein Volumen Filler oder so, wenn man sich das auf dem Bild hier so anguckt. Früher waren die Wangen voll, jetzt sind die Wangen leer.



Bei einem Facelift, würde das auch alles hoch rutschen. Dann zieht man ja praktisch das ganze Gewebe hoch. Und Filler hat er offensichtlich auch nicht, sonst wäre es nicht eingefallen. Also ich würde sagen maximal Augenlider, Oberlider nur und sonst nichts.”





“Also nein, kein Facelift und bei den Augen, da denke ich Oberlider wahrscheinlich irgendwann und sonst tatsächlich nichts.”





Bei Donald Trump sieht der Experte nicht viel…Doch was ist mit seinen Haaren?

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Trump ein Toupet trägt.

Da hat Dr. Wolter eine ganz klare Antwort:

“Die Haare sind einfach lang gewachsen und so rüber gebürstet.

Wenn es einmal windet, dann hält das Toupet nicht mehr. Das ist kein Toupet, das sind einfach seine Haare”





Die Haarpracht ist auch bei Joe Biden ein Thema.

Bilder aus den 80er- und 90er-Jahren beweisen:

Schon vor etwa 40 Jahren wurde es immer lichter auf Joe Bidens Kopf.

“Also bei Joe Biden ist es offensichtlich, dass er was gemacht hat. Ganz klar und eindeutig ist es, wenn man sich die Haare anguckt.”



“Also wenn man ganz oben mal anfängt, schütteres Haar, auch schütteres Haar.

Fast gar keine Haare mehr. 1990: Und plötzlich Haare.”























“Hier sieht man die Haare noch mal so eindeutig. Also es ist einfach gar keine Haare oben. Hier eine komplette Platte, hier praktisch keine Haare und dann eben das Bild, wo die Haare plötzlich ganz voll sind.

Also das ist ganz sicherlich gemacht und die bleiben voll. Das ist übrigens auch das gute an Haartransplantationen. Die Haare gehen nicht mehr aus.”



“Bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwann die Oberlider auch gemacht hat, weil das heute so ist wie vor 40 Jahren oder vor 35 Jahren.

Und sowas wird mehr. Schlupflider werden mehr.”

“Hier auf dem Bild. Im Zusammenhang mit dem fast Hundertprozentig sicheren Facelift.

Hier vorne ist die Narbe, da unten ist eine Narbe. Dieser kleine Kalidersprung hier. Das ist schwierig für jemanden zu sehen, der es nicht kennt. Aber es gibt hier eine Stelle, wo es ein bisschen runter geht. Und das wäre also eine typische Region, wo man das macht.”





“Wenn man sich den Hals auf diesem Bild hier anguckt und den Hals auf diesem Bild anguckt. Und der Unterschied sind 14 Jahre.

Er hat halt weniger Hals. Und das haben wir vorhin bei Trump diskutiert, dass immer mehr geworden, der ist einfach natürlich gealtert und ist wie er ist und und das hier ist gut gemacht, aber hier hat er richtig Hals. Er hängt über den Kragen rüber. Praktisch. Und hier ist es fast weg







































“Sehr, sehr sicher. Also alle Indizien sprechen voll dafür, dass er ein Facelift hatte und auch genauso die Haartransplantation, wahrscheinlich die Oberlider. Unterlider würde ich auch sagen. Da sind keine Tränensäcke mehr”

Joe Bidens Team dementiert mögöiche Schönheitsoperationen.

Es bleibt also bei Spekulationen.

Doch die Meinung des Beauty-Experten ist eindeutig:

“Also zusammenfassend Trump ist entweder gar nicht operiert oder maximal sind die Oberlichter gemacht. Ich glaube nicht. Aber Botox und keine Filler und Biden ist für mich praktisch sicher operiert. Facelift, wahrscheinlich sicher eine Haartransplantation und das sieht man an den ganzen Unterschieden von den alten zu den neuen Bildern und teilweise auch an den Narben.”