Was bedeutet Trumps Wahlsieg für seine Gerichtsverfahren?

Aktualisiert am 07.11.2024 - 10:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump ist der erste strafrechtlich verurteilte Präsident in der US-Geschichte. Ende Mai wurde er für Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels schuldig gesprochen. Die Zahlungen verstießen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Am 26. November soll er deswegen verurteilt werden.