Was das Urteil zu Trumps Immunität bedeuten würde

Trump ist in mehreren Verfahren angeklagt, das Oberste Gericht urteilt nun über eine grundsätzliche Frage: Darf ein Präsident Straftaten ohne Konsequenzen begehen?

Der Supreme Court, das Oberste Gericht der USA , spricht am Montag wohl in Urteil mit historischer Bedeutung. Denn die Richter entscheiden, ob ein Präsident während seiner Amtszeit grundsätzlich Straftaten begehen darf, ohne Konsequenzen zu erfahren.

Warum urteilt das Gericht über Trumps Immunität?

Trumps Anwaltsteam legte daraufhin Berufung ein. Es argumentierte, dass Trump während seiner Präsidentschaft unter Immunität gestanden habe. Damit wäre eigentlich ein Berufungsgericht am Zug gewesen, doch der Sonderermittler wandte sich direkt an den Supreme Court. Das Oberste Gericht lehnte den Antrag jedoch ohne Begründung ab, sodass ein Berufungsgericht am Zug war. Dort wurde Trump Berufung abgewiesen. Demnach hätte Trump für seine Handlungen im Amt strafrechtlich verfolgt werden können. Der Ex-Präsident legte allerdings erneut Berufung ein. Aus diesem Grund liegt der Fall nun wieder beim Obersten Gerichtshof.