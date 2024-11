Kopiert News folgen

Kein Prominenter hat Donald Trump wohl so stark unterstützt wie der Tech-Unternehmer Elon Musk. Dahinter steckt Kalkül.

David Schafbuch berichtet aus Washington

Wer verfolgt, was Elon Musk auf X tut, braucht eine Menge Ausdauer: Der Mann, der 2022 die Social-Media-Plattform, die vorher Twitter hieß, für umgerechnet 41 Milliarden Euro erwarb, veröffentlicht ständig neue Kurznachrichten. Thematisch vielfältig sind seine Posts dagegen nicht. Es geht meistens darum, wie seine verschiedenen Unternehmen noch erfolgreicher werden. Seinen Nutzerzuwachs bei X kommentiert er dabei häufig noch mit Hinweisen, dass die traditionellen Medien aus seiner Sicht immer überflüssiger werden.

Doch dominiert wird Musks Nachrichtenfeuer schon länger von Donald Trump: Musk ist zu einem elementaren Bestandteil der rechten Filterblase des gerade gewählten US-Präsidenten geworden. Darin ist die liberale Welt das Böse und wird mit Kritik, Halbwahrheiten, Beleidigungen und Lügen überzogen.

Vermutlich gibt es keinen anderen Prominenten, der den gewählten US-Präsidenten in den vergangenen Monaten so stark unterstützt hat wie der reichste Mann der Welt. Der 53-Jährige scheint in Trump das perfekte Vehikel zu sehen, um nicht nur seine wirtschaftlichen, sondern auch seine persönlichen Ziele und Überzeugungen zu verwirklichen.

Bruch mit Tochter

Dabei stand Musk den Trump-Republikanern lange skeptisch gegenüber. Noch 2018 bezeichnete er sich als moderat, als jemand, der keiner Partei nahestehe. Später schrieb Musk auf X, dass er bis vor wenigen Jahren ausschließlich für die Demokraten gestimmt habe, so auch 2020, als er seine Stimme Joe Biden gab. Noch 2022 sagte Musk, er halte Donald Trump für zu alt, um erneut Präsident der USA zu werden.

Irgendwann zwischen damals und heute änderte Musk jedoch seine Meinung. Dafür gab es wohl mehrere Gründe: Wie viele große Tech-Unternehmer ist Musk Anhänger einer libertären Wirtschaftspolitik. Im Staat und seinen Regulierungen sieht er einen unnötigen Hemmschuh für Fortschritt und damit auch für seine eigenen Projekte. Zudem soll sich Musk über verschiedene Entscheidungen der Biden-Regierung geärgert haben: Zu einem E-Autogipfel im Weißen Haus wurde der Tesla-Chef etwa 2021 nicht eingeladen. Die Biden-Regierung war offenbar nicht damit einverstanden, dass die Tesla-Mitarbeiter sich im Gegensatz zu anderen Autobauern nicht gewerkschaftlich organisieren können.

Zusätzlich brach 2022 seine transgeschlechtliche Tochter Vivian Jenna Wilson, die aus Musks Beziehung mit der Schriftstellerin Justine Musk stammt, den Kontakt zu ihm ab. Wilson warf Musk öffentlich vor, ein schlechter Vater zu sein. Er weigert sich, ihr Frausein anzuerkennen und sagt, dass der "Woke-Virus" seinen Sohn getötet habe. Nach dem Wahlsieg von Trump hatte Wilson angekündigt, sie wolle die USA verlassen.

Empfehlung nach gescheitertem Attentat

Eine libertäre Haltung in wirtschaftlichen Fragen und eine Abneigung gegen Transpersonen findet sich auch in Trumps Politik: Harsche Kritik am Staat und seinen Gesetzen gehört zu Trumps Standardprogramm bei jeder Wahlkampfrede. Außerdem kündigte er an, jegliche staatliche Unterstützung für Geschlechtsangleichungen stoppen zu wollen.

Offen für Trump sprach sich Musk allerdings erst im Sommer aus, nachdem Trump bei einem versuchten Attentat im Ort Butler in Pennsylvania von einer Kugel am Ohr getroffen worden war. Als Trump wenig später erneut in Butler auftrat, stand Musk jubelnd an seiner Seite auf der Bühne. Die Bilder gingen um die Welt.

Seine Unterstützung für Trump ging danach noch deutlich weiter: Anders als die Kampagne von Kamala Harris war der Wahlkampf von Trump viel mehr auf die digitale Welt ausgerichtet. Während Freiwillige für die Harris-Kampagne an unzähligen Türen in den Swing States klopften, um für die Vizepräsidentin zu werben, tingelte Trump durch Podcasts und Videoformate zahlreicher einflussreicher rechter Meinungsmacher.