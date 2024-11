Eine solche Transparenz klingt zwar begrüßenswert, wirft jedoch Fragen über die genaue Methodik und Kriterien für Effizienzbewertungen auf. In einem Interview sagte Musk, es gebe "rund 428 Bundesbehörden. Von so vielen haben die Leute noch nie gehört. Ich denke, wir sollten mit 99 Behörden auskommen." Der Milliardär kündigte außerdem eine öffentliche Liste an, auf der die unsinnigsten steuerfinanzierten Förderungen letztlich angeprangert werden sollen. Das werde zwar "tragisch", sagt Musk, aber zugleich auch "extrem unterhaltsam".

Solche Aussagen deuten darauf hin, dass er die Sinnhaftigkeit von Behörden oder Programmen davon abhängig machen will, ob sie beim Volk Anklang finden. Die Zukunft Hunderter Bundesbehörden könnte also von schwankenden Stimmungen einer womöglich wenig informierten Öffentlichkeit abhängen.

Können einfach so ganze Behörden geschlossen werden?

Vivek Ramaswamy, der im Vorwahlkampf noch gegen Trump antrat, bevor er sich auf dessen Seite stellte, hat während seiner Kampagne 2023 vorgeschlagen, große Regierungsbehörden wie das FBI und das Bildungsministerium abzuschaffen. Elon Musk plädiert gar dafür, die US-Notenbank (Fed) ganz abzuschaffen. Das Argument: Die Kontrolle über die Geldpolitik soll einzig beim Präsidenten liegen. Obwohl Trump selbst die Abschaffung der Fed bisher nicht ausdrücklich unterstützt hat, äußerte er Pläne, wonach er in deren Geldpolitik eingreifen will, wie etwa in das drastische Senken der Zinssätze. Trump schlug auch vor, dass Fed-Vertreter ihn bei Zinssatzentscheidungen vorher "konsultieren" sollten.

Ökonomen befürchten, dass etwa politisch motivierte Zinssenkungen zu einer Inflation führen könnten. Trumps frühere Versuche, den Fed-Chef Jerome Powell abzusetzen, scheiterten daran, dass die Unabhängigkeit der Fed gesetzlich geschützt ist. Ein zukünftiger Versuch, die Unabhängigkeit der Fed einzuschränken, würde wahrscheinlich gerichtlich angefochten. In jüngsten Urteilen wurde die Unabhängigkeit ähnlicher Aufsichtsbehörden immer wieder bestätigt.

Ob das DOGE wirklich in der Lage sein wird, solche oder ähnlich radikale Schritte umzusetzen, ist also unklar. In der Regel aber erfordert die Schließung oder Umstrukturierung ganzer Bundesbehörden eine gesetzliche Grundlage und damit die Zustimmung des Kongresses. Das kann einen komplizierten politischen Prozess bedeuten, denn dafür sind meist große Mehrheiten notwendig. Doch darüber verfügen die Republikaner trotz ihres kürzlichen Sieges im Kongress nicht.

Was hat es mit dem "unternehmerischen" Ansatz auf sich?

Trump hat versprochen, dass das DOGE "einen unternehmerischen Ansatz" in das Handeln der Regierung und der Behörden bringen werde. Das entspricht ganz Musks und Ramaswamys Vorstellungen. Musk hat in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass er in seinen Unternehmen bereit sei, etwa "zeitweilige Härten" in Kauf zu nehmen, um langfristige Einsparungen und eine bessere Verwaltung zu erreichen.