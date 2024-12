Nancy Pelosi war eine der energischsten Widersacherinnen von Donald Trump in dessen erster Amtszeit. Nun hat sich die Demokratin bei einer Dienstreise in Europa verletzt.

Die frühere Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist auf einer Dienstreise in Luxemburg ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie habe sich während eines offiziellen Termins verletzt und sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte ihr Sprecher mit. Die 84 Jahre alte Pelosi werde exzellent versorgt und setze ihre Arbeit fort. An weiteren Terminen wird sie demnach aber nicht teilnehmen.

In der Mitteilung heißt es: "Während ihrer Reise mit einer überparteilichen Delegation des Kongresses in Luxemburg, um den 80. Jahrestag der Ardennenoffensive zu begehen, hat sich die frühere Sprecherin Nancy Pelosi bei einem offiziellen Termin eine Verletzung zugezogen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert."

Pelosi bedauere, nicht an den weiteren Veranstaltungen teilnehmen zu können, "die den Mut unserer Soldaten während einer der größten Heldentaten in der Geschichte unseres Landes ehren". Sie fühle sich auch persönlich geehrt, mit der hochrangigen Delegation zu reisen, "in der viele Familienmitglieder hatten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben – darunter auch ihr Onkel, Johnny." Sie freue sich darauf, bald in die USA zurückzukehren.