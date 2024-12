Trump vergibt lukrativen Posten an "The Apprentice"-Erfinder

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Erfinder und Produzenten der TV-Sendung "The Apprentice", Mark Burnett, am Samstag zum Sondergesandten für Großbritannien ernannt. "Mark ist dafür bekannt, dass er einige der größten Shows der Fernsehgeschichte kreiert und produziert hat", erklärte Trump in dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. Er nannte dabei insbesondere die Reality-Show "The Apprentice", welche Trump selbst vor Beginn seiner politischen Laufbahn moderiert hatte.