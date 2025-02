Jetzt will Trump 1-Cent-Münzen abschaffen

1-Cent-Münze: Trump will den Penny abschaffen. (Quelle: xjricardosl359x via imago-images/imago)

US-Präsident Donald Trump will die Herstellung von Ein-Cent-Münzen beenden lassen. Trump teilte am Sonntag mit, er habe das Finanzministerium angewiesen, die Prägung der umgangssprachlich als Penny bezeichneten Münze einzustellen. Der Präsident bezeichnete dies auf seiner Onlineplattform Truth Social als Sparmaßnahme. Die Herstellung des Penny ist nach seinen Angaben mehr als doppelt so teuer wie sein Wert.