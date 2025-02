Wegwerfartikel aus Plastik wie Trinkbecher, Besteck oder eben Strohhalme sind umweltschädlich – auch weil viel davon in den Meeren endet. In der EU ist der Verkauf von Plastiktrinkhalmen seit Mitte 2021 verboten.

In den USA hatte die Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden vergangenes Jahr das Ziel ausgegeben, dass die nationale Regierung bis 2027 die Beschaffung von Einwegplastik in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und Verpackungen – und bis 2035 in allen Bereichen – einstellt. In den vergangenen Jahren wurden Papierstrohhalme in den Vereinigten Staaten üblicher – viele Menschen beklagen allerdings, sie seien schlechter als die Variante aus Plastik.