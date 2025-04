Hegseth stand bereits in der Kritik wegen eines anderen Signal-Gruppenchats mit ranghohen Regierungsbeamten zu dem Thema. Er teilte dort ausführliche Informationen zum geplanten Ablauf der Attacken. Da der Chefredakteur des Magazins "The Atlantic" versehentlich zu dem Chat hinzugefügt worden war, gelangte die Unterhaltung an die Öffentlichkeit. Die Regierung bestritt, dass die detaillierten Angaben geheim gewesen seien.

"Völlig inakzeptabel"

"Seltsame und rätselhafte Säuberungsaktion"

Mehrere ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums hatten Hegseth in den vergangenen Tagen kritisiert: Drei ranghohe Ex-Beamte kritisierten am Wochenende in einer öffentlichen Erklärung, dass ihnen nicht mitgeteilt worden sei, warum sie zuletzt von Hegseth entlassen wurden. John Ullyot, der ehemalige Sprecher des Ministeriums, schrieb in einem Gastbeitrag von "Politico", das Ministerium habe jüngst im Zusammenhang mit der Signal-Affäre einen "Monat des Chaos" erlebt.