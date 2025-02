Aktualisiert am 14.02.2025 - 08:45 Uhr

US-Beamte führen einen Mann ab (Archivbild). In einem Bundesstaat gibt es jetzt eine Belohnung, wenn ein gemeldeter Migrant festgenommen wird.

In Missouri können Bürger auf eine Belohnung hoffen, wenn sie illegale Einwanderer melden. Das steht in einem Gesetzentwurf eines republikanischen Senators.

Ein Senator im US-Bundesstaat Missouri will Bürger, die illegale Einwanderer melden, belohnen. Wer einen Tipp an eine Hotline gibt, der zu einer Festnahme führt, soll 1.000 US-Dollar (etwa 955 Euro) erhalten, fordert der Republikaner David Gregory in einem Gesetzesentwurf.