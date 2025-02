Die Statue der Justitia auf dem Dach eines Gerichts in Delaware (Archivbild): Trumps Regierung will offenbar bei Mieten von Justizgebäuden sparen. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Steven Heap/imago)

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump prüft derzeit, ob sie die Mietverträge für Gerichtsgebäude an 160 Standorten in den USA kündigen kann. Diese Maßnahme hat Besorgnis ausgelöst, da sie als Versuch gewertet wird, Einfluss auf die unabhängige Justiz auszuüben. Laut einem internen Memo des "Administrative Office of the U.S. Courts", das am Donnerstag veröffentlicht wurde, erhielt die Behörde eine Anfrage der "General Services Administration" (GSA), die für die Verwaltung von Bundesimmobilien zuständig ist.