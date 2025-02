Im Streit über zwei Resolutionen zum Ukraine-Krieg in der UN-Vollversammlung haben sich europäische Staaten gegen die USA durchgesetzt. Das Gremium nahm am Montag zunächst einen von der Regierung in Kiew und Europäern vorgelegten Entwurf zum dritten Jahrestag des russischen Einmarsches an. Die USA hatten dazu aufgerufen, diese Resolution nicht anzunehmen, sondern eine von ihnen ausgearbeitete.