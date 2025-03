Kelly hatte sich zuvor einen Streit mit Tesla-Gründer Elon Musk geliefert. Dieser hatte Kelly in Postings bei X als "Verräter" beschimpft, nachdem der Ex-Astronaut der US-Regierung unter Donald Trump Versagen in der Ukrainepolitik vorgeworfen hatte. Kelly erwiderte auf die Beschimpfung Musks, dass dieser keine Ahnung habe und er ihn nicht für einen "ernstzunehmenden Kerl" halte.

Kelly gibt einen Teil seiner Ökobilanz auf

Kelly war erst vor Kurzem in die Ukraine gereist, um sich ein Bild von der Lage im Land zu machen. Er traf dort Mitarbeiter des Roten Kreuzes, Vertreter der amerikanischen Botschaft und ukrainische Militärangehörige. Es war bereits die dritte Reise Kellys in das von Russland angegriffene Land seit 2023. Von Musk ist nicht bekannt, dass er bislang in der Ukraine gewesen ist.

Kurze Zeit nach Musks Attacke hatte Kelly ein Video bei X gepostet, in dem er erklärte, keinen Tesla mehr fahren zu wollen. "Jedes Mal, wenn ich in den vergangenen 60 Tagen in dieses Auto gestiegen bin, erinnerte es mich daran, wie viel Schaden Elon Musk und Donald Trump unserem Land zufügen", sagte der Senator aus Arizona. Dann fügte er hinzu, dass er Musk für ein "Arschloch" halte" und nicht mehr in ein Auto steigen wolle, "das von einem Arschloch gebaut und entworfen wurde".