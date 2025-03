Aktualisiert am 24.03.2025 - 09:32 Uhr

In Grönland herrscht Unmut über den Besuch einer hochrangigen US-Delegation auf der Insel. Am Donnerstag werden Vertreter der Trump-Administration unter Leitung von Usha Vance, Ehefrau von Vizepräsident J. D. Vance, auf die größte Insel der Welt reisen, um dort eine amerikanische Militärbasis besichtigen, "das kulturelle Erbe zu besichtigen und dem größten Hundeschlittenrennen der Insel" beizuwohnen, wie es auf der Seite des Weißen Hauses heißt. Offiziell gilt der Trip von Usha Vance als Privatreise. Doch daran glaubt in Grönland offenbar kaum jemand.