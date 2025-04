Zollkrieg eskaliert US-Börsen rutschen noch tiefer ab – China will hart bleiben

09.04.2025

Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, bei einer Pressekonferenz zu den angekündigten Zöllen Trumps. (Quelle: IMAGO/Al Drago)

Kein Aufatmen, im Gegenteil: Die US-Börsianer sind äußerst besorgt über den sich immer weiter zuspitzenden Zollkonflikt, und sie reagieren entsprechend.

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihren Erholungsversuch aus dem frühen Handel abgebrochen und sind deutlich ins Minus abgerutscht. Grund dafür war das in wenigen Stunden in Kraft tretende Zollpaket der Vereinigten Staaten gegen nahezu alle Länder, ohne dass sich eine Entspannung im weltweiten Handelskonflikt abzeichnet.

Der Dow Jones Industrial büßte seinen Gewinn aus dem frühen Handel von fast 4 Prozent ein und drehte im späten Geschäft ins Minus. Letztlich verlor der US-Leitindex 0,84 Prozent auf einen Stand von 37.645,59 Punkten.

Den anderen wichtigen Börsenbarometern erging es ähnlich: Der marktbreite S&P 500 schloss 1,57 Prozent tiefer bei 4.982,77 Zählern. Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 büßte am Ende 1,95 Prozent auf 17.090,40 Punkte ein.

73 Prozent der Amerikaner rechnen einer Umfrage von Reuters/Ipsos in den nächsten sechs Monaten mit höheren Preisen als Folge der von US-Präsident Trump verhängten Zölle. Lediglich vier Prozent gehen von sinkenden Preisen aus. 57 Prozent gaben bei der dreitägigen Befragung, die am Sonntag endete, an, dass sie gegen die Zölle sind. 39 Prozent befürworten die Abgaben. 52 Prozent konnten der Argumentation von Trump, dass die USA im internationalen Handel benachteiligt wurden, folgen.

China will nicht nachgeben

Das Weiße Haus schloss nochmals aus, dass die höheren Abgaben ausgesetzt werden könnten. US-Präsident Donald Trump denke nicht an eine Verlängerung oder Verzögerung bei den Zöllen, sagte eine Regierungssprecherin. Sie sollen demnach in der Nacht zum Mittwoch um 0:01 Uhr Ortszeit (6.01 MESZ) in Kraft treten. Das gelte auch für Sonderzölle gegen China, die dann insgesamt 104 Prozent betragen würden.

US-Präsident Donald Trump will China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen, falls Peking die verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent nicht zurücknimmt. Die EU-Kommission berät über Gegenmaßnahmen auf die neuen US-Zölle.

China ließ am Dienstag eine von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist zur Rücknahme von Gegenzöllen verstreichen. Somit belegen die USA China insgesamt mit zusätzlichen Abgaben von 104 Prozent. Während China hart blieb, haben fast 70 Staaten laut dem Präsidialamt Verhandlungen angeboten. Eine südkoreanische Delegation sei auf dem Weg in die USA. Trump zeigte sich optimistisch, dass es ein Abkommen geben werde. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, eine Sympathisantin Trumps, will nächste Woche in die USA reisen. Die EU hat für Mittwoch einen Beschluss zu Gegenzöllen ins Auge gefasst. Dann sollen auch die US-Importzölle gegen die EU greifen.

Sonderzölle treten am MIttwoch in Kraft

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, China werde in einem Handelskrieg "bis zum Ende kämpfen". Die Regierung werde weiter energische Maßnahmen ergreifen. Das Handelsministerium sprach von einer Erpressung aus Washington und einem Fehler, der auf einen Fehler folge. Die Führung in Peking hatte zuletzt angekündigt, die verhängten Zölle von 34 Prozent in gleicher Höhe auf US-Produkte kontern zu wollen. Dies hatte an den internationalen Finanzmärkten zu massiver Verunsicherung geführt. Zuvor hatte China vergleichsweise moderat auf den von Trump ausgelösten Handelsstreit reagiert.