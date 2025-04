Aktualisiert am 15.04.2025 - 11:54 Uhr

Zentralbank "Federal Reserve System" in Washington: US-Notenbanker Waller sieht gravierende Folgen der Zollpolitik für die US-Wirtschaft. (Quelle: Xinhua/Zuma Press/dpa/dpa-bilder)

Die aggressive Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump könnte nach Einschätzung eines führenden US-Notenbankers gravierende Folgen für die amerikanische Wirtschaft haben. Die neue Zollpolitik sei "einer der größten Schocks für die US-Wirtschaft seit vielen Jahrzehnten", sagte Christopher Waller, der Direktor der US-Notenbank (Federal Reserve System – kurz: Fed), am Montagabend in einer Rede in St. Louis.