Kaum ein anderer Ort veranschaulicht diesen Kampf so sehr, wie die ukrainische Botschaft in Berlin. Die schmalen Gänge in dem Gebäude sind gesäumt von Plakaten und Bildern. Durchhalteparolen, Aufrufe zum Widerstand und zur Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land. Auch das Büro des ukrainischen Botschafters Oleksii Makeiev steht im Zeichen des Krieges: hinter seinem Schreibtisch ist eine weiße Tafel aufgebaut, an die Bilder von deutschen Waffensystemen zu sehen sind. "Wunschliste" steht darüber. Unter einem Tisch liegt ein Buch mit dem Titel "Punishing Putin", auf Deutsch: Putin bestrafen.