Trump-Ministerin Noem in Lokal bestohlen

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ist Opfer eines Diebstahls geworden. In einem Restaurant stahl ein maskierter Mann ihre Tasche.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ist bei einem Restaurantbesuch in Washington ihre Handtasche gestohlen worden. Darin waren 3.000 Dollar Bargeld, Ausweisdokumente, die Zugangskarte für das Ministerium sowie Wohnungsschlüssel, wie die Behörde unter anderem der "New York Post" bestätigte. Der Diebstahl werde untersucht, sagte Noem dem Sender NBC am Rande eines Oster-Events im Weißen Haus.