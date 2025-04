Sinkende Popularität

So sehen es auch viele in den USA. Nach der "Axios"-Erhebung zur Hundert-Tage-Bilanz des US-Präsidenten erkennen 87 Prozent der Anhänger der Demokraten in ihm einen "gefährlichen Diktator" und 56 Prozent der Unabhängigen. Selbst in Trumps eigener Partei, den Republikanern, fürchten 17 Prozent unter Trump ein mögliches Abrutschen in eine Diktatur.