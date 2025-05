Donald Trump (Archivbild): Er will die Rechte von Migranten einschränken. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump sieht in der Zuwanderung eine "Invasion" und will eine Sonderregel der US-Verfassung aktivieren. Mit wichtigen Folgen für Abschiebungen.

Miller beruft sich auf eine Sonderregel in der US-Verfassung: dem Habeas-Corpus-Prinzip. Das erlaubt es, Grundrechte im Fall einer Invasion einzuschränken, das beschränkt die Überprüfung staatlicher Entscheidungen durch die Justiz, auch willkürliche Festnahmen wären möglich. Man schaue sich die mögliche Aussetzung des Prinzips nun an, so Miller weiter. "Vieles hängt davon ab, ob die Gerichte das Richtige tun oder nicht."