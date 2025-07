In Indien und Lateinamerika fahren die grünen Busse des Unternehmens Flix bereits. Zur Sommersaison auf der Südhalbkugel kommt ein weiteres Land hinzu.

In mehr als 40 Ländern auf vier Kontinenten fahren die grünen Busse des deutschen Betreibers Flix Touristen von A nach B. Im Dezember erschließt Flix einen neuen Kontinent – und bietet damit pünktlich zur Sommersaison auf der Südhalbkugel erstmals Routen in Australien an.