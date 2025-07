Der Streit um die Richterwahl für Karlsruhe hat in der deutschen Politik für Wirbel gesorgt. In der Bevölkerung hat vor allem ein Politiker Vertrauen verspielt.

Der Streit um die Wahl dreier neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat in den vergangenen Tagen die deutsche Politik erschüttert. In der Frage waren sich die beiden Koalitionspartner CDU und SPD nicht einig geworden. Die Wahl musste daher verschoben werden, was nicht nur unter Rechtsexperten für massive gesorgt hatte. Beobachter sehen nicht nur die Reputation der in Teilen der Union umstrittenen Kandidatin Fraue Brosius-Gersdorf beschädigt. Auch das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts selbst habe laut Meinung vieler Experten Schaden genommen.