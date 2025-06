Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Quartier direkt gegenüber vom Weißen Haus und eine Mission voller Risiko: Friedrich Merz trifft Donald Trump zum ersten Mal. Der Druck ist immens. Schon der kleinste Fehler könnte große Folgen für ganz Europa haben.

Selbst wo Friedrich Merz schlafen wird, ist seit Tagen ein großes Thema. Wenn der Bundeskanzler am Mittwoch in Washington ankommt, befindet sich sein Bett nur etwa 200 Meter entfernt vom Schlafplatz des US-Präsidenten. Donald Trump will sich für den Gast aus Deutschland offenbar nicht lumpen lassen. Der Kanzler darf im "Blair House" übernachten, direkt gegenüber vom Weißen Haus.

Es ist das offizielle Gästehaus des US-Präsidenten. Staatsoberhäupter, Mitglieder von Königshäusern und andere hochrangige Würdenträger dürfen hier schlafen. Immer dann, wenn der Präsident einem ausländischen Staatsgast seinen besonderen Respekt und seine Gastfreundschaft erweisen möchte. Zuletzt schlief dort Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Olaf Scholz wurde von Joe Biden hingegen im Hotel einquartiert.

Dementsprechend stolz ist man in der Union, schon bevor Friedrich Merz am Mittwochabend in den Regierungsflieger steigt. Trump und Merz, das sei "ein Verhältnis auf Augenhöhe, ein partnerschaftliches, ein freundschaftliches Verhältnis", sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. "Das zeigt schon die Geste, dass er auch in das Gästehaus eingeladen ist."

Klingt gut, doch in Wahrheit ist die Nervosität in Berlin groß. Alle wissen: Friedrich Merz hat diese eine Chance für einen ersten persönlichen Eindruck bei Donald Trump – und er darf sie nicht vermasseln. Auch in der Union ist klar: In diesen Zeiten hängt nicht weniger als das sicherheitspolitische Schicksal Deutschlands und Europas von einem guten Draht ins Weiße Haus ab.

Bloß nicht provozieren lassen

In der Union weiß man natürlich auch, dass ein schönes Bett im Gästehaus noch keine schönen Gespräche garantiert. Die Schwierigkeit: Es hängt nicht allein vom Bundeskanzler ab, wie dieser Donnerstag im Oval Office verläuft. Maßgeblich wird sein, welches Setting Donald Trump, sein Vizepräsident JD Vance und ihre Berater sich für ihn ausgedacht haben. An einen Eklat wie beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mag zwar niemand glauben. Die Bundesregierung muss aber mit jedem Szenario rechnen.

Nicht nur Merz selbst hat deshalb in den vergangenen Wochen ausgelotet, was von Trump im persönlichen Gespräch zu erwarten ist. Auch seine Mitarbeiter haben das auf ihrer Arbeitsebene getan. Vor allem mit den Europäern, die Trump zuletzt getroffen hat, und mit denen es zumindest immer mal wieder ganz gut lief. Mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwa, mit Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni, dem britischen Premierminister Keir Starmer oder dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb.

Die oberste Regel, so heißt es aus Kreisen der Union, laute für Merz deshalb: Nicht provozieren und nicht provozieren lassen. Obwohl das Themenspektrum für die deutsch-amerikanischen Beziehungen aktuell kaum größer sein könnte, finden einige in der Union, der Bundeskanzler solle jeglichen Dissens möglichst vermeiden. Zu wichtig sei das allem übergeordnete, sicherheitspolitische Ziel, die bisherige Nato-Schutzmacht Amerika nicht aus Europa zu vergraulen.

Positiv formuliert: Merz dürfte versuchen, das Gemeinsame zu betonen – große Interessenüberschneidungen herauszustellen oder Trump in manchen Fällen davon zu überzeugen, dass es so etwas noch gibt: gemeinsame Vorstellungen mit Europa. So könnten sich dann auch schwierige Themen ansprechen lassen, etwa die Ukraine oder die Nato. Denn in beiden Fällen fürchten die Europäer, dass Trump sich zurückzieht.

Da öffentlich bekannt ist, dass Trump Komplimente mag, dürfte Merz deshalb auch betonen, wie "great" es ist, wie viel die USA für die Sicherheit der Welt tun und wie engagiert sie sich in den Ukraine-Friedensprozess einbringen. Das hat Merz schon in den vergangenen Wochen auffällig oft getan. Natürlich mit einem offensichtlichen Ziel: Trump dazu zu bringen, es weiter zu tun und sich eben nicht zurückzuziehen.

Sie nennen sich "Donald" und "Friedrich"