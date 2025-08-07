t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: US-Schmuckhändler Claire's erneut pleite

Schulden in Milliardenhöhe
Schmuckhändler ist zum zweiten Mal insolvent

Von t-online
07.08.2025 - 10:53 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0825024079Vergrößern des Bildes
Logo von Claire's (Archivbild): Das Unternehmen ist zum zweiten Mal insolvent. (Quelle: IMAGO/Mark Newcombe/imago)
News folgen

Es ist noch nicht lang her, da musste der US-Schmuckhändler Claire's Insolvenz anmelden. Nun trifft es das Unternehmen erneut.

Der US-Schmuckhändler Claire’s hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre Insolvenz angemeldet. Laut einem Bericht des US-Fachportals "Retail Dive" beantragte das Unternehmen am Mittwoch Gläubigerschutz im US-Bundesstaat Delaware und nannte eine sinkende Nachfrage als Hauptursache für die finanzielle Schieflage.

In den bei Gericht eingereichten Unterlagen bezifferte Claire's sowohl seine Vermögenswerte als auch seine Schulden auf jeweils zwischen einer und zehn Milliarden US-Dollar. Die Zahl der Gläubiger liegt demnach zwischen 25.001 und 50.000. Bereits 2018 hatte das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt, sich damals aber mithilfe eines Sanierungsplans restrukturiert.

Video | Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet
Quelle: t-online

Claire's betreibt derzeit über 2.750 Filialen in 17 Ländern, darunter sind auch Standorte in Deutschland. Hinter der Kette stehen die Finanzinvestoren Elliott Management und Monarch Alternative Capital. Einen ursprünglich geplanten Börsengang hatte das Unternehmen im Juni 2023 wieder abgesagt.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

