Nach Anhörung im Senat

Mike Pompeo wird neuer Außenminister der USA

26.04.2018, 19:17 Uhr | AFP, dpa

Mike Pompeo leitet bislang den US-Auslandsgeheimdienst CIA, nun wird er neuer Außenminister. Der Senat hat den Wunschkandidaten von Präsident Trump bestätigt.

Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo kann sein Amt antreten. Der Senat in Washington billigte am Donnerstag mit 57 gegen 42 Stimmen die Nominierung des bisherigen CIA-Chefs für den Ministerposten. Präsident Donald Trump hatte Pompeo im März zum Nachfolger des entlassenen Außenministers Rex Tillerson ernannt.

Der 54-Jährige hat sich in seinem bisherigen Amt als Direktor des Auslandsgeheimdienstes das Vertrauen des Präsidenten erworben. Vor einigen Wochen reiste Pompeo in einer Geheimmission nach Nordkorea und traf sich mit Machthaber Kim Jong Un, um dessen geplantes Gipfeltreffen mit Trump vorzubereiten. Bereits an diesem Freitag will Pompeo an einem Nato-Außenministertreffen in Brüssel teilnehmen.

Fleißig, aggressiv gegenüber Mitarbeitern

Pompeo ist profilierter Anhänger der sehr konservativen Tea Party, die die Republikaner vor einigen Jahren weiter nach rechts getrieben hat. Er ist Absolvent der Militärakademie West Point und der Universität Harvard, wo er Jura studiert hat. Seine Karriere als Geschäftsmann hat er in Unternehmen gemacht, die in Teilen zum Imperium der Gebrüder Koch gehören. Beide betreiben ein einflussreiches Netzwerk mit hoher Bedeutung für die US-Politik.

Michael Richard "Mike" Pompeo vertrat von 2011 an den Bundesstaat Kansas im Repräsentantenhaus, bevor er 2017 zur CIA wechselte. Im Wahlkampf 2016 war Pompeo ein profilierter Kritiker der Demokratin Hillary Clinton. Er unterstützte FBI-Direktor James Comey öffentlich darin, kurz vor der Präsidentenwahl das Thema ihres privaten E-Mail-Servers neu anzugehen. Pompeo wird als fleißig beschrieben, aber auch als aggressiv gegenüber Mitarbeitern.