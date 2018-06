Kontroverse um Botschafter

"Mr. Grenell repräsentiert nicht die Vereinigten Staaten"

Die "Washington Post" legte vor, jetzt geht auch die "New York Times" hart mit dem neuen US-Botschafter ins Gericht. Der Druck auf Trumps Mann in Berlin wächst.

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, steht weiter unter Feuer: Nachdem bereits die "Washington Post" zu einer vernichtenden Kritik ansetzte, wie t-online.de berichtete, schließt sich nun auch die "New York Times" an.

"Botschafter repräsentieren nicht einen Präsidenten; sie repräsentieren einen Staat und sollten nicht nationalistische Bewegungen rechtsradikaler Ideologien in anderen Ländern 'fördern'", kommentiert die Zeitung Grenells kontroverses Interview mit der rechten Propaganda-Seite "Breitbart". Dort hatte Grenell zu Protokoll gegeben, dass er genau das vorhabe – später allerdings behauptet, falsch verstanden worden zu sein.

Die "New York Times" schließt ihren Kommentar mit einem harten Urteil: "Mr. Grenell repräsentiert nicht die Vereinigten Staaten, und sollte es auch nicht." Der öffentliche Druck auf Trumps Mann in Berlin nimmt also zu. Das us-amerikanische Außenministerium hatte den Botschafter in Schutz genommen. Das Auwärtige Amt in Berlin hatte Grenell nach einem Gespräch zitiert, er sei "unglücklich" über die Reaktionen auf seine Äußerungen.