CNN statt Fox im Fernsehen

Trump rastet an Bord der Air Force One aus

25.07.2018, 19:05 Uhr | dru, t-online.de

Trump verlässt die Air Force One: Laut Anordnung soll auf jedem TV-Gerät an Bord Fox voreingestellt sein. (Quelle: Mary F. Calvert/Reuters)

Was bringt Donald Trump so richtig auf die Palme? Wenn er den Fernseher anschaltet und es läuft CNN. So soll es jüngst an Bord der Air Force One passiert sein. Eine Anordnung soll derlei "Vorfälle" künftig verhindern.

Donald Trumps Feldzug gegen die "Fake News Media", wie er die unliebsame Presse in den USA nennt, ist um eine skurrile Episode reicher. Jüngst soll der US-Präsident bei einem Auslandsflug mit der Air Force One regelrecht ausgerastet sein, weil ein Fernseher auf CNN voreingestellt war.

Trump, so zitiert die "New York Times" eine interne E-Mail, die den Vorfall schildert, soll daraufhin seine Mitarbeiter angefahren haben, sie hätten gegen eine offizielle Regel verstoßen. Diese besagt offenbar, dass alle TV-Geräte an Bord beim Start auf Fox geschaltet sein müssten, dem Liebingssender von Trump.

Trump lebt in einer Welt selektiver Informationen

Der Vorfall, der laut dem Bericht einen kleineren Eklat ausgelöst hat, macht erneut deutlich, wie entschieden sich der US-Präsident von jeglicher Berichterstattung abschirmen will, die Kritisches über ihn erwähnt. Die "New York Times" schreibt, Trump lebe zunehmend in einer Welt selektiver Informationen. Seine Mitarbeiter seien darum bemüht, ihn von der Außenwelt zu isolieren.

Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit immer wieder heftige Attacken gegen CNN gestartet. Er wirft dem Sender vor, "Fake News", also Unwahrheiten zu verbreiten. Für Entrüstung sorgte Trump, als er im vergangenen Sommer ein Video von einem früheren Auftritt bei einer Wrestling-Show auf Twitter teilte, in dem Trump – scherzhaft – einen Mann malträtiert, auf dessen Kopf das CNN-Logo kopiert ist.