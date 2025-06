Wutrede von Hegseth: "Nehmen Sie eine Schaufel mit"

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat in einer Pressekonferenz im Pentagon Medien heftig kritisiert, die über Zweifel am Erfolg der US-Luftangriffe auf die iranische Atomanlage Fordo berichtet hatten. Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) trat Hegseth gemeinsam mit Generalstabschef Dan Caine vor die Presse. Dabei warf er unter anderem CNN und der "New York Times" vor, gezielt Zweifel zu säen und Desinformation zu verbreiten.

Hegseth greift Journalisten an - aber nennt keine neuen Details

Hegseth unterstellte den Medien in seiner Ansprache, bewusst gegen die Regierung zu arbeiten. Er forderte die Journalisten auf: "Wenn ihr wissen wollt, was in Fordo abgeht, dann fahrt besser hin und nehmt eine große Schaufel mit", so der US-Verteidigungsminister. Auf konkrete Fragen zum Zustand des iranischen Atomprogramms ging er nicht ein. Auch General Caine verwies in diesem Punkt auf die Geheimdienste. Beide gaben keine neue Einschätzung zu den Schäden ab.