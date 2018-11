Aktienkurse fallen

Trump könnte nächste Woche Autozölle verhängen

27.11.2018, 19:19 Uhr | rtr

Verhängen die USA bereits nächste Woche die Autozölle? Laut einem Medienbericht sei das nicht ausgeschlossen. Der US-Präsident wolle das G20-Treffen in Brasilien abwarten.

US-Präsident Donald Trump könnte einem Magazinbericht zufolge schon kommende Woche Zölle auf importierte Autos verhängen. "Der Untersuchungsbericht des Handelsministeriums liegt auf dem Tisch des Präsidenten", berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf EU-Kreise. "Trump wird die Zölle womöglich schon kommende Woche nach dem G20 Treffen in Buenos Aires beschließen."



Das Schreiben empfehle 25 Prozent Zoll auf Autoimporte aus allen Ländern außer Kanada und Mexiko. Ausnahmen für bestimmte Pkw-Typen werde es nicht geben. "Der Bericht empfiehlt so breit angelegte Maßnahmen wie nur möglich." Die deutschen Autowerte an der Börse wurden am Nachmittag tief ins Minus gedrückt.







Im Juli hatte Trump EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zugesagt, keine Zölle zu verhängen, so lange die USA und die EU über ein Freihandelsabkommen verhandelten.