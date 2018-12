Trump beharrt auf seiner Mauer – Stillstand geht weiter

Trump bleibt hart. Und auch die Demokraten bleiben hart. Im Haushaltsstreit um die Mauer zu Mexiko gibt es noch keine Lösung. Der "Shutdown" wird wohl über Weihnachten andauern.

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wird offensichtlich nicht mehr vor Weihnachten aufgehoben. Wie der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, am Samstag mitteilte, vertagte die Kongresskammer ihre Verhandlungen über eine Lösung des Budgetstreits. In dem Konflikt geht es insbesondere um Milliardenforderungen von US-Präsident Donald Trump für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

McConnell sagte, es gebe zwar am 24. Dezember eine "Pro-forma-Sitzung", die "nächste geplante Sitzung" finde jedoch erst am 27. Dezember statt.

Seit der Nacht zu Samstag gilt eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung, weil bis zu diesem Zeitpunkt kein neues Budgetgesetz für mehrere Bundesministerien beschlossen worden war. Die Folge: Hunderttausende Regierungsbedienstete müssen zwangsweise beurlaubt werden oder zunächst ohne Gehalt arbeiten. Einige Ämter oder andere öffentliche Einrichtungen könnten schließen.

Trump hatte sich geweigert, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht auch Geld für die von ihm seit langem geforderte Mauer bereitgestellt würde. Er verlangte dafür fünf Milliarden Dollar. Im US-Kongress gab es dafür jedoch keine Mehrheit.

The crisis of illegal activity at our Southern Border is real and will not stop until we build a great Steel Barrier or Wall. Let work begin!