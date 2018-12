Diese Demokratin will Trump herausfordern

Sie ist die erste prominente Kandidatin: Die US-Senatorin Elizabeth Warren hat angekündigt, Präsidentin werden zu wollen – und Donald Trump herauszufordern.

Mit der Senatorin Elizabeth Warren hat die erste bekannte Demokratin ihre Kandidatur für das Rennen um die US-Präsidentschaft erklärt. Sie schrieb laut "New York Times" in einer E-Mail an ihre Unterstützer, dass sie ein sogenanntes "Exploratory Committee" gründet. Das ist in den USA der erste Schritt in einem Präsidentschafts-Wahlkampf, damit die Kandidatin unter anderem Spenden sammeln darf.

Warren gehört dem linken Flügel der Demokraten an. Sie gilt als Kapitalismus- und Bankenkritikerin – und große Widersacherin des US-Präsidenten Donald Trump. In einem kurzen Video sagte die Senatorin aus Massachusetts: "Die Mittelschicht der USA wird angegriffen. Wie ist es so weit gekommen? Milliardäre und große Konzerne haben entschieden, dass sie mehr vom Kuchen wollen. Und sie engagierten Politiker, ihnen ein größeres Stück abzuschneiden."

Die 69 Jahre alte Warren muss sich in den USA zunächst in den Vorwahlen gegen Mitbewerber ihrer eigenen Partei durchsetzen, um bei der Präsidentschaftswahl 2020 dann möglicherweise gegen Trump antreten zu können. Der US-Präsident hat schon angekündigt, wieder kandidieren zu wollen.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY