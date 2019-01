Trump: Brauchen Pressebriefings im Weißen Haus nicht

Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders gibt immer seltener Pressekonferenzen im Weißen Haus. Auf Twitter erklärt der US-Präsident nun, daran seien die Medien selbst schuld.

Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders tritt immer seltener auf das Podium im Weißen Haus – dabei gehören die regelmäßigen Pressebriefings eigentlich zur Routine vieler Journalisten in Washington. US-Präsident Donald Trump hat für die immer selteneren Auftritte nun die Medien selbst verantwortlich gemacht.

"Der Grund dafür, dass Sarah Sanders nicht mehr oft zum "Podium" geht, ist, dass die Presse so unverschämt und unrichtig über sie berichtet", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Er habe Sanders gesagt, sie könne sich die Mühe sparen – die Botschaften würden trotzdem verbreitet. Die meisten Medien würden ohnehin nie fair über ihn berichten - "daher der Ausdruck Fake News".

Trump wirft Medien, die kritisch über ihn und seine Politik berichten, regelmäßig vor, "Fake News" zu verbreiten. Er beschimpft diese Medien außerdem als "Feinde des Volkes". Erst im vergangenen November ließ er CNN-Reporter Jim Acosta nach einem Eklat während einer Pressekonferenz die Akkreditierung "bis auf Weiteres" entziehen. Der Aufschrei – auch international – war groß. Der Sender CNN wies den Vorwurf gegen den Reporter zurück und reichte eine Klage gegen Acostas Ausschluss ein.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!