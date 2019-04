Russland-Affäre

Trumps Twitter-Tirade gegen den Mueller-Report

18.04.2019, 19:10 Uhr | t-online.de, rtr, AFP

Der Mueller-Report ist veröffentlicht worden. US-Präsident Donald Trump twitterte sich schon Stunden vorher in Stimmung. Seine Botschaft ist eindeutig.

Schon am frühen Morgen geht es los: Donald Trump kritisiert am Tag, an dem der Mueller-Report zur Russland-Affäre veröffentlicht wird, seine politischen Gegner noch einmal hart.

"Der größte politische Betrug aller Zeiten!", schreibt er am frühen Morgen der Ortszeit. "Verbrechen wurden von unehrlichen, schmutzigen Polizisten und den Demokraten begangen."

The Greatest Political Hoax of all time! Crimes were committed by Crooked, Dirty Cops and DNC/The Democrats. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

"Belästigung des Präsidenten!", schiebt er nur wenig später in Großbuchstaben nach.

PRESIDENTIAL HARASSMENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

Der Abschlussbericht des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller wurde um 17 Uhr deutscher Zeit (11.00 Uhr Ortszeit) an den Kongress übergeben und ist auch veröffentlicht worden. Mueller hatte eingehend untersucht, ob das Wahlkampflager von US-Präsident Donald Trump geheime Absprachen mit russischen Staatsvertretern zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf 2016 traf – und ob Trump die Justiz behinderte.

Barr verteidigt Trump erneut

US-Justizminister William Barr hat Trump nach dessen ersten Tweets auf einer Pressekonferenz erneut gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit Russlands Rolle bei der Wahl 2016 verteidigt. Die Ermittlungen hätten keine ausreichenden Belege für den Verdacht geliefert, dass Trump die Justiz behindert habe, sagte Barr. Auch seien keine geheimen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern russischer Behörde entdeckt worden.

Trump reagierte darauf mit einem Bild, auf dem er sich im Schriftstil der Erfolgsserie "Game of Thrones" für entlastet erklärte – und seine Gegner angriff:

"Game over", schrieb Trump in großen Lettern. "Keine illegalen Absprachen, keine Justizbehinderung", hieß es weiter, und er fügte die Adressaten hinzu: "Für die Hasserfüllten und die radikal linken Demokraten."





Bei einem Auftritt vor Veteranen im Weißen Haus sagte Trump nach der Veröffentlichung: Er habe einen guten Tag.