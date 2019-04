Russland-Affäre um Trump

US-Justizminister verteidigt Umgang mit Mueller-Report

18.04.2019, 16:11 Uhr | rok, AFP, dpa

US-Justizminister William Barr verteidigt in einer Pressekonferenz vor der Veröffentlichung des Mueller-Reports sein Vorgehen. Zugleich verspricht er größtmögliche Transparenz.

Barr wiederholte außerdem seine Einschätzung, dass der Mueller-Report Donald Trump und alle seine Mitarbeiter von allen gegen sie erhobenen Vorwürfen – wie der verschwörerischen Absprache mit Russland und der Behinderung der Justiz – entlastet.

Er erklärte auch, dass bewiesen wurde, dass Russland versucht hat, die Präsidentschaftswahlen in den USA zu beeinflussen. Es habe aber keine Zusammenarbeit des Trump-Lagers mit Russland gegeben. Barr kündigte an, dass der Mueller-Bericht mit so wenigen Schwärzungen wie möglich erscheinen soll.

Trump hat nach Angaben von Barr keinen Einfluss auf die Schwärzungen des Berichts genommen. Der Präsident habe von dem Vorrecht, bestimmte Informationen nicht offenzulegen, keinen Gebrauch gemacht.

US-Justizminister William Barr mit seinem Stellvertreter Rod Rosenstein bei der Pressekonferenz vor der Veröffentlichung des Mueller-Berichts: Mit Spannung wird die Offenlegung der Ermittlungsergebnisse erwartet. Allerdings sollen viele Passagen geschwärzt sein. (Quelle: AP/dpa)



Demokraten kritisieren Pressekonferenz

Zuvor hatten die Demokraten das Vorgehen von Justizminister kritisiert. Der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, monierte, dass Barr vor der Veröffentlichung zunächst eine Pressekonferenz plane. Barr scheine "eine Medienkampagne für Präsident Trump zu veranstalten".

Der Bericht selbst wird dem Kongress erst nach der Pressekonferenz übergeben. Allerdings will Barr das fast 400-seitige Dokument nicht komplett publik machen. Diverse Passagen werden geschwärzt sein. Dabei geht es laut Barr etwa um Zeugenaussagen, Geheimdiensterkenntnisse, Informationen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen sowie um Informationen über nicht beschuldigte Menschen.

Kongress fordert ungeschwärzten Bericht

Der Kongress hat Barr zur Übergabe des vollständigen und ungeschwärzten Berichts aufgefordert, um sicherzustellen, dass der Minister Trump mit seiner Bearbeitung des Reports nicht schützt. Verschiedene Kongressausschüsse erwägen, Barr und möglicherweise Mueller nach Vorlage des Berichts für eine Aussage vorzuladen.





Mueller hatte fast zwei Jahre lang Kontakte zwischen dem Trump-Team und Russland während des Wahlkampfs 2016 untersucht. Auch ging er dem Verdacht der Justizbehinderung durch den Präsidenten nach.

Trump beklagt sich auf Twitter

In einer Zusammenfassung des Berichts hatte Barr Ende März gefolgert, der Sonderermittler habe keine Beweise für eine Straftat des Präsidenten gefunden. Die Zweifel blieben jedoch – die oppositionellen Demokraten hoffen, dass in dem Bericht belastendes Material über Trump steckt.

The Greatest Political Hoax of all time! Crimes were committed by Crooked, Dirty Cops and DNC/The Democrats. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

Trump beklagte sich am Donnerstag auf Twitter – wie so oft in den vergangenen Monaten -, die Russland-Ermittlungen seien nichts als Schikane gegenüber dem Präsidenten und die Vorwürfe gegen ihn ein gigantischer Schwindel.