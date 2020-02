US-Vorwahlen beginnen

"Wer hat gute Chancen, Donald Trump zu besiegen?"

Kampf ums Präsidentenamt der USA: Warum die Vorwahlen in Iowa so wichtig sind und wie die Stimmung vor Ort ist, erklärt t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold im Video. (Quelle: t-online.de)

US-Wahlen: Warum die Vorwahlen in Iowa so wichtig sind

Der Urnengang zur US-Präsidentschaftswahl findet erst im November statt, und doch beginnt sie an diesem Montag. Der US-Bundesstaat Bundesstaat Iowa hält die erste Vorwahl ab. Besonders spannend wird es bei den Demokraten, wo das Rennen offen ist.

Die Abstimmungen in Iowa folgen einem besonderen Prozess: Man gibt seine Stimme nicht in einem Wahllokal ab, sondern stimmt in Bürgerversammlungen mit den Füßen ab, indem man sich in einer Ecke des Raumes für einen Kandidaten sammelt. Das ist nicht die einzige Besonderheit.

US-Korrespondent Fabian Reinbold ist für t-online.de seit Tagen in Iowa unterwegs. Was diese Abstimmung so besonders und wichtig macht, erklärt er oben im Video.

