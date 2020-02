Vorwahl der Demokraten

Erste Ergebnisse: Bernie Sanders liegt in New Hampshire vorn

12.02.2020, 02:05 Uhr | rtr

Die ersten Ergebnisse aus New Hampshire sind da: Bei der zweiten Vorwahl der Demokraten im Rennen um die US-Präsidentschaft liegt der Linke Senator Bernie Sanders in Führung. Zwei Kandidaten haben aufgegeben.

Bei den Präsidentschaftswahlen der Demokraten in den USA ist in New Hampshire der progressive US-Senator Bernie Sanders früh in Führung gegangen. Nachdem 14 Prozent der Bezirke ihre Ergebnisse gemeldet haben, führte Sanders mit 28,4 Prozent, gefolgt von Pete Buttigieg, der gemäßigte ehemalige Bürgermeister von South Bend (Indiana), mit 22,2 Prozent. US-Senatorin Amy Klobuchar, die nach einem starken Debattenauftritt am Freitag einen Durchbruch erreichte, lag mit 20,5 Prozent auf dem dritten Platz. Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident, lag mit 8,5 Prozent weit hinter der US-Senatorin Elizabeth Warren mit 9,4 Prozent.

Der Geschäftsmann Andrew Yang wird einem Bericht des Senders CNN zufolge seine Bewerbung um die Nominierung der Demokraten für das Präsidentenamt für die Demokraten aussetzen. Yang, der trotz keinerlei politischem Hintergrund für das Präsidentenamt kandidierte, überraschte politische Beobachter, indem er sich für Debatten qualifizierte und sich länger im Wettbewerb hielt als erfahrene Politiker. Auch Michael Bennet, ein Senator aus Colorado, entschied sich dazu, aufzugeben.

Bei den Republikanern wird erwartet, dass US-Präsident Trump als Sieger aus den Vorwahlen seiner Partei in New Hemshire hervorgehen wird.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur Reuters

