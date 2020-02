Nach weltweiter Ausbreitung

Trump: Coronavirus ist ein "Scherz" der Demokraten

US-Präsident Donald Trump spielt die Risiken des neuartigen Virus herunter – und glaubt an eine "liberale Verschwörung". Zeitgleich sagt die Regierung ein großes politisches Gipfeltreffen ab.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend versucht, den weltweiten Ausbruch des Coronavirus als Verschwörung der Demokraten darzustellen. Über den Auftritt des Präsidenten bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina berichtete unter anderem das Magazin "Politico". Trump fasste das Virus mit der Amtsenthebung und der Mueller-Untersuchung als Maßnahmen zur Untergrabung seiner ersten Amtszeit zusammen. Einige seiner Aussagen sehen Sie in unserem Video.

Trump kritisiert die Presse im Umgang mit Coronavirus

Der US-Präsident beschuldigte die Presse, hysterisch über das Coronavirus berichtet zu haben und spielte die Gefahren der Krankheit herunter. "Die Demokraten politisieren das Coronavirus. Sie politisieren es", sagte Trump. "Sie haben keine Ahnung. Sie können nicht einmal ihre Stimmen in Iowa zählen." Das Coronavirus sei ein weiterer "Scherz" der Demokraten.

Trump versuchte schließlich, die Liberalen für eine potenzielle Krise der öffentlichen Gesundheit verantwortlich zu machen. Er versicherte aber auch, dass das Weiße Haus im Kampf gegen das Coronavirus "hervorragend organisiert" sei.

Coronakrise erreicht auch die USA

Tatsächlich jedoch brach der US-amerikanische Aktienmarkt infolge des Coronavirus so stark ein, wie seit der globalen Finanzkrise 2008 nicht mehr. In den USA gibt es bisher vier Coronavirus-Fälle mit ungeklärter Infektionskette



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat die US-Regierung zudem das Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) in Las Vegas abgesagt. Der Asean-Gipfel sollte am 14. März stattfinden.

Trump wurde am Freitag von einem Reporter gefragt, ob er wegen des Virus Reisebeschränkungen auf weitere Staaten wie beispielsweise Italien ausdehnen wolle. Der Präsident antwortete, das werde im Fall von einigen Ländern mit einer hohen Zahl von Infektionen geprüft. "Und wir werden diese Entscheidung bald fällen." Derzeit dürfen Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren, nicht in die USA einreisen. US-Staatsbürger, die in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei waren, müssen 14 Tage in Quarantäne.

Demokraten und Medien als Schuldige



Trump hingegen bezeichnete das Coronavirus schließlich als das neueste Problem im Hinblick auf die Grenzsicherheit.



"Ob es sich um das Virus handelt oder um viele andere Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, die demokratische Politik der offenen Grenzen ist eine direkte Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Amerikaner", sagte Trump. Das Coronavirus sei "nicht das einzige, was über die Grenze hereinkommt".

Trump und seine Beamten hatten sich bisher dagegen gewehrt, zu große Besorgnis über das Virus und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft zuzulassen. Mehrfach hatte Trump Demokraten und Medien für die zunehmenden Bedenken in der Bevölkerung verantwortlich gemacht. Der amtierende Stabschef Mick Mulvaney nannte die anhaltende Berichterstattung über das Coronavirus einen Versuch der Medien, den Präsidenten politisch zu schädigen.