Zu Gewalt angestachelt

Rechtsextreme mischten sich unter Demonstranten in USA

04.06.2020, 06:41 Uhr | AFP

Proteste am Weißen Haus – Demonstrationen schlagen teilweise um

Erneut Massenproteste in den USA: Sie richten sich gegen Polizeigewalt, Diskriminierung und Rassismus. (Quelle: Reuters)

Unruhen in den USA: Am Weißen Haus kam es erneut zu Protesten – in einigen Metropolen schlug die Stimmung um, in New York gab es Festnahmen. (Quelle: Reuters)