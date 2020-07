Wegen Sicherheitsgesetz in Hongkong

Trump macht Weg für neue Strafmaßnahmen gegen China frei

15.07.2020, 00:00 Uhr | aj, t-online.de, dpa

Im Streit um die Autonomie Hongkongs erhöhen die USA ihren Druck auf China: US-Präsident Trump hat nun ein neues Sanktionsgesetz gegen Peking unterzeichnet.

US-Präsident Donald Trump hat ein neues Sanktionsgesetz gegen China wegen des Umgangs mit Hongkong unterschrieben. Damit solle Peking für seine "Unterdrückung" der Menschen in der Sonderverwaltungszone zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Trump bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses.

"Ihre Freiheit und ihre Rechte wurde ihnen weggenommen," so Trump. Das Gesetz gebe der Regierung wirksame neue Werkzeuge, um gegen Personen und Institutionen vorzugehen, "die Hongkongs Freiheiten auslöschen". Der Senat und das Repräsentantenhaus hatten das Hongkong-Autonomiegesetz zuvor einstimmig verabschiedet.

Das von starker internationaler Kritik begleitete Sicherheitsgesetz war vor zwei Wochen in Kraft getreten. Es ist eine Reaktion der Pekinger Führung auf die monatelangen und teilweise gewalttätigen Proteste der Hongkonger Demokratiebewegung im vergangenen Jahr. Durch das Gesetz werden die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone massiv eingeschränkt. Es erlaubt den chinesischen Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die aus ihrer Sicht die nationale Sicherheit bedrohen.

USA beenden Vorzugsbehandlungen von Hongkong

Trump kündigte auch an, dass der autonomen Sonderverwaltungszone Hongkong ihr vorteilhafter Rechtsstatus abgesprochen werde. Auch dazu habe er ein Dekret unterzeichnet. Die Millionenmetropole werde künftig wie ein Teil Chinas behandelt, sagte der Präsident. Die Regierung hatte diesen Schritt bereits Ende Mai angekündigt. Neben den Exportkontrollen soll dies auch Zölle und die Vergabe von Visa betreffen, wie es damals hieß.

Die frühere britische Kronkolonie wird seit der Rückgabe 1997 an China weitgehend autonom nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" verwaltet. Die USA sehen in dem von Peking geplanten Sicherheitsgesetz aber eine klare Verletzung von Hongkongs Autonomie und Freiheitsrechten. Mit dem Vorhaben plant Peking, das Hongkonger Parlament zu umgehen.

Die USA hatten sich bereits im vergangenen Jahr hinter die Bemühungen zur Bewahrung der Demokratie in Hongkong gestellt. Der US-Kongress hatte fast einstimmig zwei Gesetze beschlossen, die die Proteste in der asiatischen Metropole unterstützen sollten. Trump hatte die Gesetze im November unterzeichnet. China hatte gegen die "unverhohlene Einmischung in innere Angelegenheiten" protestiert.