Corona-Alarm im Weißen Haus

Enge Trump-Beraterin infiziert – US-Präsident in Quarantäne

02.10.2020, 07:25 Uhr | fab, dpa, AFP

Sie reiste zuletzt mit dem US-Präsidenten zur TV-Debatte im Wahlkampf: Die Trump-Beraterin Hope Hicks hat sich mit Corona infiziert. Das hat Folgen für das Staatsoberhaupt.

Nach der Corona-Infektion einer engen Beraterin will sich US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben mit First Lady Melania vorerst isolieren. "Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen", schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter.

Das Weiße Haus hatte kurz zuvor noch den Terminplan von Trump für Freitag veröffentlicht, auf dem mehrere Termine standen. Trump ließ offen, ob er sich wegen der Inkubationszeit weiter isolieren werde, wenn das erste Testergebnis negativ ausfällt.

Hope Hicks: Viele Reisen mit Präsident Trump. (Quelle: Leah Millis/Reuters)

Zunächst hatte Trump im Interview mit Fox News bestätigt, dass sich Hicks mit dem Virus angesteckt hat. "Sie wurde positiv getestet", sagte Trump. "Wir verbringen viel Zeit mit ihr."

Mit Trump im Wahlkampf unterwegs

Hicks hatte Trump am Dienstag bei einer Reise nach Cleveland im Bundesstaat Ohio begleitet, wo dieser mit seinem Wahl-Herausforderer Joe Biden die erste von drei geplanten Fernsehdebatten führte. Die 31-Jährige reiste mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One. Hicks saß auch mit Trump zusammen im Hubschrauber, als dieser am Mittwoch von einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Minnesota nach Washington zurückflog.

Der US-Präsident trägt selten eine Atemschutzmaske. Er verweist darauf, dass er sich häufig auf das neuartige Virus testen lasse. In der TV-Debatte mokierte sich Trump darüber, dass Biden so häufig eine Schutzmaske trage - "die größte Maske, die ich jemals gesehen habe".

Hicks gehört seit Jahren zum engeren Umfeld Trumps, zeitweise war sie Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus. Nach vorübergehendem Ausscheiden aus dem Regierungsteam kehrte sie in diesem Jahr als Beraterin in das Weiße Haus zurück.