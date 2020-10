Nach Protesten gegen Polizeigewalt

US-Metropole Philadelphia verhängt Ausgangssperre

28.10.2020, 22:24 Uhr | AFP

Demonstrationen in Philadelphia: In der Stadt war es nach tödlichen Polizeischüssen auf einen 27-jährigen Afroamerikaner zwei Nächte in Folge zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen gekommen (Quelle: Bastiaan Slabbers/Reuters)