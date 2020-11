Stimmen zum Wahl-Chaos

"Eine Entscheidung wird noch lange auf sich warten lassen"

US-Wahlen 2020: Die Menschen in den Vereinigten Staaten haben ihre Stimmen abgegeben – doch ein amtliches Ergebnis der Wahl lässt weiter auf sich warten. (Quelle: Wong Maye-E/AP/dpa)

Das Wahl-Chaos ist Gift für die tiefe Spaltung der USA. Die Bevölkerung muss weiter auf eine Entscheidung in der Präsidentschaftswahl warten. Stimmen aus der republikanischen Hochburg Missouri zeigen die Konfliktlinien.

Im mittleren Westen der USA dominieren die Republikaner traditionell die Präsidentschaftswahlen. Auch dieses Jahr kann Donald Trump voraussichtlich acht der zwölf Staaten für sich verbuchen. Darunter: Missouri. Ein Staat mit gut sechs Millionen Einwohnern, der zehn Wahlmänner- oder frauen entsenden wird.

Symptomatisch wie für so viele Regionen in den Vereinigten Staaten haben auch in diesem kleinen Bundesstaat vor allem die Menschen vom Land für den amtierenden US-Präsidenten gewählt, die Menschen aus Großstädten wie St. Louis, Kansas City oder Columbia für den demokratischen Kandidaten Joe Biden.